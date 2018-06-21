Завтра, 22 июня, на большей части Украины ожидается резкая смена погоды, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, 22 июня в Киеве днем грозы, шквалы 17-22 м/с.
22 июня в Киевской области днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град.
22 июля ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской сильные ливни.
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