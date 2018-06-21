также в разделеОбщество
21 июня. Картина дня 21
Сенцов опроверг слова Москальковой о «лечебном голодании» 19
В Раде хотят разрешить СБУ блокировать сайты без решения суда 24
Порошенко отменил запрет на въезд в Украину для российского омбудсмена 37
В Белой Церкви и Броварах по праздникам будут поднимать красно-черный флаг 25
Парагвай успешно выдал первую лицензию виртуальному клубу 108
Суд установил факт убийства экс-беркутовцем активиста Евромайдана 47
Кабмин распустил «черную сотню» по борьбе с контрабандой на таможне 41
Вышедший под залог запорожский чиновник сбежал в Крым 32
Луценко возложил ответственность за незаконный ввоз «евроблях» на таможенников 36
На Николаевщине разоблачили агентурную сеть спецслужб РФ 53
Неизвестные разрисовали памятник на Холме Славы во Львове 50
У Сенцова начались проблемы с сердцем и почками, он находится в медчасти 50
Бывший боевик «ЛНР» рассказал о российских военных на Донбассе 66
Луценко раскритиковал план Кабмина по борьбе с контрабандой 37
Москалькова попросила генсека СЕ вступиться за Вышинского 41
Минобороны отрицает покупку оборудования у фирмы жены Розенблата 49
В Украине зарегистрирован второй в году случай дифтерии 44

Завтра, 22 июня, на большей части Украины ожидается резкая смена погоды, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, 22 июня в Киеве днем грозы, шквалы 17-22 м/с.

22 июня в Киевской области днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град.

22 июля ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской сильные ливни.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги