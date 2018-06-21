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Парламент Венгрии внес изменения в законодательство, которые ограничивают помощь нелегальным мигрантам и предусматривают за нее уголовное наказание.

Под прицел попадают в первую очередь неправительственные организации, сообщает Deutsche Welle.

«Венгерский парламент в среду, 20 июня, одобрил законодательные изменения, которые затрудняют получение убежища беженцами в Венгрии и криминализируют определенные виды помощи нелегальным мигрантам. В первую очередь, под прицел попадают работники неправительственных организаций», - пишет издание.

По данным агентство AFP, за соответствующий документ проголосовали 160 народных избранников, всего 18 парламентариев высказались против.

Предоставление такой помощи, в частности по получению убежища, может грозить заключением на срок до одного года. В дальнейшем тем, кто помогает беженцам, также может быть отказано в доступе к восьмикилометровой зоне вдоль шенгенской границы на территории Венгрии.

Проект законодательных изменений остро раскритиковали в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Этот пакет законопроектов в стране уже окрестили как «Стоп Сорос», ссылаясь на противостояние между венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и миллиардером Джорджем Соросом. Последний возглавляет фонд «Открытое общество» (Open Society), который до последнего времени базировался в Будапеште. Орбан неоднократно выступал с критикой Сороса и называл активистов неправительственных организаций «наемниками Сороса». В середине мая фонд «Открытое общество» заявил о том, что прекратит свою деятельность в Венгрии и перенесет офис в Берлин.
ForUm

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