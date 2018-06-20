В Киеве карманные воры ограбили шведского дипломата.
Факт кражи «Украинской правде» подтвердили в пресс-службе Национальной полиции в среду.
«В полицию с заявлением о краже денежных средств обратился гражданин Швеции. Открыто уголовное производство по статье 185 («Кража») Уголовного кодекса», - сообщил УП спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
Имя пострадавшего в полиции не называют. В то же время по данным источника УП в правоохранительных органах, это - глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время