также в разделеСтолица
Суд отпустил под залог банду «охотников» на бизнесменов 24
Мужчина с ножом напал на сотрудницу столичной ветклиники 24
Возле Кабмина задержали мужчину с карабином 53
Столкновения под ВР: пострадали 8 полицейских и 2 митингующих 32
Пострадавшему от взрыва авто в Киеве мальчику спасают зрение 40
В столкновениях под ВР пострадали трое полицейских 41
Под Киевом пронесся смерч 71
Под Радой произошли столкновения протестующих с полицией 110
В правительственном квартале – сложности с проездом 34
Почти 70% пассажиров киевского метро отказались от жетонов 29
В Киеве разрешили купаться на всех муниципальных пляжах 19
В Киеве горел центральный автовокзал 73
Большинство задержанных участников столкновений в центре столицы отпустили 31
Киевский метрополитен возобновил работу в обычном режиме 30
Полиция: «Марш равенства» в Киеве прошел спокойно 29
В Киеве поезд насмерть сбил двух человек 53
Активисты С14 заблокировали дороги на Лукьяновке 99
«Марш равенства» в столице завершился 92

В Киеве карманные воры ограбили шведского дипломата.

Факт кражи «Украинской правде» подтвердили в пресс-службе Национальной полиции в среду.

«В полицию с заявлением о краже денежных средств обратился гражданин Швеции. Открыто уголовное производство по статье 185 («Кража») Уголовного кодекса», - сообщил УП спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Имя пострадавшего в полиции не называют. В то же время по данным источника УП в правоохранительных органах, это - глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги