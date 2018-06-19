В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8492, которым предлагается повысить штраф за игнорирование ремней безопасности в автомобили до 50 необлагаемых минимумов, что составляет 850 гривен, сообщает Центр демократии и верховенства права.

Законопроект «О ​​внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами)» инициировал Центр демократии и верховенства права в рамках кампании «За безопасные дороги» с целью снижения уровня смертности на дорогах Украины.

Законопроект зарегистрировали в парламенте 25 народных депутатов, среди которых Антон Геращенко, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Игорь Диденко, Иван Крулько, Александр Опанасенко, Анна Гопко.

Сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности в Украине составляет лишь 51 грн. Мизерное наказание побуждает водителей и пассажиров нарушать правила дорожного движения и пренебрегать собственной безопасностью. Лишь 15% украинских водителей пользуются ремнями безопасности. Это самый низкий показатель в Европе, тогда как во Франции и Чехии он приближен к 100% (99 и 97% соответственно). В соседней Польше 83% автомобилистов пользуются ремнями безопасности.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, пристегнутые ремни безопасности могут спасти до 50% людей, попадающих в смертельные автокатастрофы. Ежегодно на дорогах Украины гибнет не менее 3500 человек и травмируется не менее 35000. Ремни безопасности могли бы спасти по крайней мере значительную часть тех, кто находился в автомобиле во время ДТП.

Будущий закон начнет действовать через 3 месяца после подписания президентом. В это время должна быть проведена информационная кампания для граждан. Повышение штрафа в первую очередь призвано побудить к изменению поведения украинцев и формированию у пассажиров и водителей привычки пристегиваться в авто.