Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ разоблачили международную платежную систему на сотрудничестве с санкционной российской компанией. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что одна из запрещенных в Украине российских платежных систем во избежание действия примененных к ней ограничений использует для перевода средств в Украину возможности партнера – международной платежной системы «TYME». Внедрение платежными системами этого противоправного механизма подтверждено соответствующими документальными материалами.

СБУ проинформировала Национальный банк Украины о рисках возникновения угроз национальной безопасности в связи с такой деятельностью. На основании материалов Службы государственный регулятор принял решение об отмене регистрации международной платежной системы «TYME».

СБУ ранее уже информировала НБУ о другой международной платежной системе, которая осуществляла сотрудничество из запрещенными в Украине контрагентами. В связи с этим Нацбанк применил к ней ограничительные меры.

Сейчас указана международная платежная система прекратила свое взаимодействие с платежными системами страны-агрессора.