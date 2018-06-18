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Народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна зарегистрировал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета публичного проявления сексуальной ориентации.

Проект закона опубликован на сайте парламента.

Так, Барна предложил запретить публичные мероприятия в виде любых открытых собраний, маршей, парадов, фестивалей и т.п., направленных на пропаганду любого вида сексуальной ориентации человека; производство и оборот в любой форме продукции, содержащей информацию о сексуальной ориентации лица или пропагандирующей любой вид сексуальной ориентации человека; распространение информации о сексуальной ориентации человека или пропаганды любого вида сексуальной ориентации человека средствами массовой информации.

Нардеп заявил, что подача законопроекта вызвана «моральным падением общества», связанным с радикализмом, насилием, пропагандой порнографии и сексуальными маршами.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве прошел «Марш равенства».  

 
ForUm

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