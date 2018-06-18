Почти 70% пассажиров столичного метрополитена уже не пользуются жетонами. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Отмечается, что в оплате преобладает карточка метро. При пополнении на 50 поездок каждая стоит 4,5 грн. После использования поездок карту можно сдать в кассу и вернуть залоговую стоимость.

Также популярны банковская карта и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay, позволяющие произвести оплату непосредственно на желтом турникете, а также карточка киевлянина, как льготный социальный инструмент.

Напомним, киевский метрополитен начал продавать жетоны по 1-2 в руки с целью выведения их из оборота.