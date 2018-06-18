Несмотря на то, что количество единиц ядерного оружия в мире сокращается, ядерные державы запустили программы по обновлению и модернизации своих атомных арсеналов и средств доставки.



Об этом говорится в результатах исследования Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), сообщает УНИАН.

Отмечается, что по состоянию на начало 2018 года 9 государств – США, РФ, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – совокупно владеют примерно 14 465 единицами ядерного оружия. Это меньше показателя начала 2017 года, когда ядерные государства совокупно владели 14 935 единицами ядерного вооружения.

Основная доля сокращения приходится на Россию и США, которые совокупно владеют примерно 92% всего ядерного оружия мира. Несмотря на ограниченное сокращение своих ядерных сил, как США, так и РФ начали долговременные программы по обновлению и модернизации своих ядерных боеголовок, ракет и авиационных средств доставки, а также объектов военной и ядерной промышленности. Ядерные арсеналы других стран, как отмечается, остаются намного меньшими, однако эти страны также разрабатывают или развертывают новые системы ядерного вооружения, либо заявляют о намерениях сделать это.

Индия и Пакистан увеличивают запасы ядерного оружия, а также разрабатывают новые средства доставки. Китай продолжает модернизировать свои средства доставки и медленно увеличивают ядерные силы.

Отмечается, что в 2017 году успеха в ядерной программе достигла Северная Корея. Утверждалось, что в сентябре страна испытала водородную бомбу, а также продемонстрировала неожиданно быстрый прогресс в испытании новых межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее The New York Times сообщало, что США модернизируют ядерное оружие, чтобы противостоять России Так, новый «Обзор ядерной политики 2018» уделяет много внимания России. В нем говорится о том, что Путин активно развивает ядерные силы РФ и вынуждает США укреплять собственный ядерный арсенал.

В отчете предупреждается о новой русской автономной ядерной торпеде, которая может пересечь Тихий океан не будучи обнаруженной и выпустить смертоносное радиоактивное облако, которое может оставить значительную часть Западного побережья непригодным для жизни.