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В результате землетрясения магнитудой 6,1 в японском городе Осака погибли 3 человека и более 200 получили травмы.

Погибли пожилые мужчина, женщина и 9-летняя девочка, сообщает УНИАН

Землетрясение произошло около 08:00 по местному времени в японской префектуре Осака. 

По данным местных властей, землетрясение в стране не вызывало цунами, и поблизости атомных электростанций не сообщалось об аномалиях, однако о десятках пожаров сообщили в разных префектурах.

Ранее сообщалось, что на западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9.
ForUm

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