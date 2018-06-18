В Киевской области во время задержания браконьеров один из них нанес сотруднику полиции телесные повреждения, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что полицейские совместно с бойцами полка патрульной службы полиции особого назначения «Миротворец» и представителями рыбинспекции проводили патрулирование на территории Киевщины.

Так, вблизи села Цибли Переяслав-Хмельницкого района на берегу Каневсого водохранилища правоохранители заметили подозрительных лиц, которые погрузили в автомобиль «ВАЗ» лодку и рыбацкое снаряжение. После чего они сразу перегородили дорогу горе-рыбакам и не дали им уйти.

Однако один из злоумышленников начал сопротивляться: изо всех сил нанес удар по ноге бойцу-миротворцу. Но такие его намерения были напрасны - правонарушителя задержали на месте преступления.

Ценителями незаконной рыбалки оказались мужчины 42 и 54-летнего возраста, жители столичной области.

По данному факту открыты два уголовных производства по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) и по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.