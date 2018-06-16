Адвокат бизнесмена Юрия Иванющенко Юрий Колесников опроверг заявление народного депутата Сергея Лещенко о победе последнего в Верховном суде.

«16 мая 2018 года коллегией судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда вынесено постановление об отмене решения Апелляционного суда г. Киева и направления дела на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Таким образом, ни о каком окончательном решении речь не идет. Решение судьи Печерского районного суда г. Киева в законную силу не вступило», - говорится в заявлении юриста.

Кроме того, указывает Колесников, в отношении Юрия Иванющенко «не было и нет никаких уголовных производств по фактам причастности к деятельности «титушек». По его словам, информация о наличии таких производств, а также о причастности Иванющенко к деятельности «титушек» ранее исследовалась судами Украины в других подобных делах и была признана недостоверной.

Колесников считает выступление нардепа Лещенко «политической пиар-акцией, направленной на привлечение внимания к Лещенко как «борцу с коррупцией».

Напомним, на днях Сергей Лещенко в Верховной Раде заявил, что Верховный суд частично удовлетворил иск нардепа по поводу его спора с Иванющенко.

Спор Лещенко против Иванющенко тянется уже длительное время. 30 ноября 2017 года Апелляционный суд города Киева принял решение в пользу Иванющенко и обязал нардепа опровергнуть недостоверную информацию о Юрие Иванющенко. Адвокаты бизнесмена неоднократно уличали Лещенко во лжи. Так, информация о якобы причастности Иванющенко к преступлениям во время событий Революции достоинства была неоднократно опровергнута в судах, в том числе в Европейском суде. «С нашего клиента сняты любые санкции в Европе, однако ряд СМИ продолжает кампанию против Юрия Иванющенко. Каждое ложное упоминание о нашем клиенте в прессе будет расценено как провокация и доведено до суда с требованием его опровержения», - заявлял адвокат бизнесмена Юрий Колесников.

Напомним, что в ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции отменил введенные против Юрия Иванющенко санкции и обязал ЕС оплатить ему все судебные расходы.