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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заключил соглашение с испанским следствием. Таким образом, он согласился выплатить 18,8 миллиона евро штрафа, чтобы избежать реального тюремного заключения.

Об этом сообщают Українські Новини  со ссылкой на El Mundo.

Португальского футболиста обвинили в прокуратуре в уклонении от уплаты 14,7 млн евро налогов.

По информации издания, Роналду заключил сделку со следствием и согласился выплатить 18,8 миллиона евро штрафа.

Таким образом Роналду согласился с обвинениями, которые предусматривают для него два года заключения. В испанском законодательстве указано, что до 24 месяцев наказания можно отбывать условно, если ранее не было привлечения к уголовной ответственности.

Футболистов и связанных с этим видом спорта людей неоднократно обвиняли в налоговых преступлениях.

В частности, на сделку со следствием и на выплату многомиллионных штрафов согласились нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, который играл в составе каталонской «Барселоны», главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который был наставником «Реала», а также нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

 
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