Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером подготовку к юбилейному 20-му саммиту Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, телефонный разговор сторон состоялся сегодня.

Президент Еврокомиссии поздравил украинских граждан с первой годовщиной безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Президент Украины отметил прогресс на пути имплементации реформ в нашем государстве, в том числе в сфере антикоррупционной политики в контексте начала создания Высшего антикоррупционного суда Украины.

Президент Еврокомиссии подтвердил готовность Евросоюза продолжить оказывать всестороннюю поддержку Украине во внедрении реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Лидеры обсудили пути обеспечения энергетической безопасности Украины и Европейского Союза в контексте угрозы строительства «Северного потока-2».

Порошенко и Юнкер отметили насущную необходимость скорейшего освобождения Кремлем украинских политических заключенных.