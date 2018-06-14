Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы о возможных злоупотреблений должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро в Facebook.

Сведения в Едрей внесены во исполнение ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предварительная правовая квалификация - ст. 366-1, ч.3 ст.368-2, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ отметили, что факт внесения сведений в Едрей никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия.

«С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование. В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда», - напомнили в ведомстве.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил Громадському, что расследование НАБУ касается президента Федерации футбола Украины (ФФУ), народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Павелко.

При этом Холодницкий добавил, что видит потенциальный конфликт интересов для себя в этом деле, поскольку он является заместителем председателя ФФУ.

«Я подал рапорт генеральному прокурору с просьбой отстранить меня от осуществления процессуального руководства в этом производстве, поскольку вижу потенциальный конфликт интересов», - пояснил он.

Ранее телепроект журналистских расследований BIHUS.info сообщал, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины прописало в требованиях для закупки искусственной травы нормы, под которые в Украине подходит только ООО «ФФУ Продакшн». Кроме этого, в расследовании сообщается, что цена травы от «ФФУ Продакшн» на 3-4 евро за кв.м дороже, чем у фирм-конкурентов, которые свою продукцию поставляют в Украину из-за рубежа.

Кроме того, в конце прошлого года СМИ сообщали, что менее чем за месяц «ФФУ Продакшн» выиграла большую часть из 300 тендеров по закупке искусственных футбольных полей, проводившихся без открытых аукционов.