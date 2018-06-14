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НАК «Нафтогаз Украины» получила сообщение о том, что апелляционный суд округа Свеа, который рассматривает апелляционные жалобы ОАО «Газпром» на арбитражные решения по делам с «Нафтогазом», на этой неделе вынес решение о приостановлении исполнения решения арбитража. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение было принято судом без вызова «Нафтогаза» и, соответственно, без учета объяснений и аргументов, которые были бы представлены «Нафтогазом», если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства «Газпрома» и рассмотрении судом этого вопроса.

«Решение является временным. Компания в ближайшее время представит суду свои развернутые объяснения и контрагрументы и ожидает, что, учитывая их, суд отменит решение о приостановлении», - подчеркнули в НАК.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что решение не приводит к автоматической отмене существующих решений в различных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы Газпрома.

«Оно не приводит к отмене решений Арбитража и не дает «Газпрома» возможности требовать у «Нафтогаза» возвращения 2,1 млрд долл., уже зачисленных решением арбитража в качестве компенсации «Нафтогазу», - пояснили в НАК.

Ранее пресс-служба российской компании сообщила, что апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. 
ForUm

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