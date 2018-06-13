Народный депутат Украины Надежда Савченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных.
Фотокопия письма обнародована на странице Савченко в Facebook.
«Сегодня, 13 июня, народный депутат, бывший и нынешний политзаключенный Надежда Савченко, обратилась письмом с просьбой о помиловании украинских политзаключенных к президенту РФ Владимиру Путину. К письму прилагается перечень украинских политзаключенных, лишенных воли на российской территории», - заявила пресс-служба политики.
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