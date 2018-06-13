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Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами во время ЧМ.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что подобное поведение соотечественниц приводит к рождению детей в неполных семьях.

«Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда вернуться. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их».

Плетнева рассказала, что опыт Олимпиады-80 привел к появлению в стране множества матерей-одиночек.

«Что я могу сказать еще? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать.  Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой», - сказала Плетнева.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. 

Ожидается, что в Москву в рамках чемпионата приедет до одного миллиона болельщиков.

 
ForUm

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