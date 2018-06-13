В аннексированном Россией Крыму сообщают о масштабном отключении электроэнергии, в городах не работают светофоры и с перебоями работает мобильная связь.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Отмечается, что обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стоят троллейбусы. Об отключении электроэнергии сообщают жители Севастополя и Ялты.

Кроме того, в издании добавляют, что мобильная связь работает с перебоями, связь в российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.

Также со ссылкой на жителей оккупированного полуострова сообщается об отключении в соцсетях.

В издании добавляют, что в Севастопольэнерго пока не комментируют эту ситуацию

Российский «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил, что весь полуостров остался без света.

«На подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие», – написал он в Facebook.