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«Укрзализныця», которая по итогу года проиндексирует тарифы на перевозку пассажиров на 25%, повышает стоимость проезда для пассажиров в зависимости от пиковых периодов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в ответе на запрос УНИАН.

Так, в госкомпании заявляют, что незначительно повышать стоимость билетов без согласования различных министерств и Государственной регуляторной службы могут благодаря приказу Министерства инфраструктуры Украины от 23 марта 2012 года. «Приказом №170 Министерства инфраструктуры Украины от 23 марта 2012 года определены 13 различных календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда. Например, летом действует коэффициент 1,07, тогда билеты будут дороже на 7%, а в определенные периоды действуют коэффициенты меньше 1», - сообщили в ПАО.

В пресс-службе предоставили таблицу коэффициентов индексации. Согласно ей, самые высокие из них приходятся в период с 25 декабря по 30 декабря – 1,1. То есть стоимость билетов повышается на 10%. Немного ниже летом – с 1 июня по 31 августа – 1,07. Также, самые низкие коэффициенты индексации приходятся на 31 декабря – 0,7. Немного выше 9 мая – 0,8. Также отмечается, что на цену билета влияет и день недели, в который пассажир начинает путешествие. Эти коэффициенты также касаются всех категорий вагонов, кроме пригородных поездов. Так, коэффициенты регулирования стоимости проезда в понедельник, четверг, субботу составляют 1,0, во вторник и среду – 0,9, в пятницу и воскресенье – 1,1. В то же время, в поездах «Интерсити+» коэффициент регулирования стоимости проезда по дням недели немного отличается. Так, в понедельник, вторник и среду – 1,0, в четверг и субботу – 0,9, а в пятницу и воскресенье – 1,1.

Напомним, «Укрзализныця» с 30 мая повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%.  
 
ForUm

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