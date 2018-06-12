Неизвестные похитили скульптуру «Кота Мориса», которая была установлена на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.
Правоохранители принимают исчерпывающие меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения и привлечения их к ответственности.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Скульптура «Морис (кот и портфель Михаила Жванецкого)» входит в серию «Одесские коты». Она была установлена в 2018 году в рамках проекта «Город скульптур». Автор - местный скульптор Татьяна Штыкало.
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