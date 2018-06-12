также в разделеПроисшествия
В РФ при столкновении катамарана и баржи погибли 10 человек 21
Сутки на Донбассе: 27 обстрелов, 3 военных ранены 16
Под Киевом стаффордширский терьер отгрыз хозяйке руки 68
Военный отбил селезенку сослуживцу, командование в/ч пыталось скрыть ЧП 50
Правозащитники: С начала войны на Донбассе пропали почти 4 тысячи человек 32
Пожар уничтожил церковь на Прикарпатье 34
В Харькове почти неделю ежедневно «минируют» бизнес-центры 28
На Прикарпатье с ночи тушат старинную церковь 71
Боевики продолжают попытки наступлений и несут потери, среди ВСУ – трое раненых 66
Во Львове всю ночь гасили стрелковый комплекс Минобороны 38
На Донбассе женщина умышленно переехала ноги пограничнику 84
Под Харьковом в ДТП с участием авто полиции погиб мужчина 41
Сутки в ООС: 30 обстрелов, 2 военных ранены 23
В сумском ночном клубе взорвали гранату: 7 пострадавших 37
В Польше разбился самолет с украинским нардепом 217
В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация 117
Боевики снова обстреляли Железное: ранена женщина 32
На Донбассе – активные бои: ранены 6 военных и 16 боевиков 75

Неизвестные похитили скульптуру «Кота Мориса», которая была установлена ​​на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

Правоохранители принимают исчерпывающие меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения и привлечения их к ответственности.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Скульптура «Морис (кот и портфель Михаила Жванецкого)» входит в серию «Одесские коты». Она была установлена в 2018 году в рамках проекта «Город скульптур». Автор - местный скульптор Татьяна Штыкало.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги