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11 июня в 2:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре православной церкви Преображения Господня Киевского патриархата 1921 застройки, расположенной в селе Новица Калушского района. Об этом сообщает ГосЧС.

Деревянная церковь является памятником градостроительства и архитектуры местного значения.

К тушению пожара привлечены 8 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава Управления ГосЧС в области. В 03:47 пожар локализован.

Никто из людей не пострадал. На пожаре спасено 1 вспомогательное здание церкви, 1 колокольня и 5 рядом расположенных жилых домов.

Огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 м.кв. Причина возникновения пожара устанавливается.
ForUm

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