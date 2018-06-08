В пятницу, 8 июня, в Сирии в результате авиаудара погибли не менее 44 человек, сообщили правозащитникм.

Авиаудары в провинции Идлиб скорее всего нанесла российская авиация, в результате налета погибли 44 человека. По данным правозащитников, это максимальное число погибших с начала года, сообщает 112 Украина.

Среди жертв налета 11 женщин и шесть детей, число погибших может увеличиться, поскольку некоторые из раненых были в критическом состоянии.

Спасители продолжают поисковые работы.