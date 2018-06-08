также в разделеМир
Из-за сбоя Facebook сделал публичными записи 14 миллионов пользователей 27
В Беларуси ряд чиновников задержали на взятках 46
Путин заявил о притеснениях русскоязычных в странах Балтии 40
Адвокат Трампа: Ким Чен Ын на коленях умолял не отменять саммит 57
В Беларуси хотят ввести уголовную ответственность за фейки 25
Кардашьян убедила Трампа помиловать приговоренную к пожизненному женщину 27
В НАТО отреагировали на предложение Италии пересмотреть санкции против РФ 70
Скотланд-Ярд установил хронологию событий в день отравления Скрипалей 45
Смоленская авиакатастрофа: на обломках самолета обнаружены следы взрывчатки 89
Новый премьер Италии выступил за пересмотр санкций против РФ 46
Путин подписал закон о контрсанкциях 37
В РФ разбился легкомоторный самолет 29
Ким Чен Ын уволили трех высших военных руководителей 40
У Трампа готовится ввести санкции против стран, строящих «Северный поток-2» 234
На побережье Таиланда умер дельфин, проглотивший 80 пакетов 233
СМИ: Британия может заморозить активы российских олигархов 70
В Македонии прошли массовые протесты из-за планов переименовать страну 69
Глава Пентагона назвал условия ослабления санкций против Пхеньяна 30

В пятницу, 8 июня, в Сирии в результате авиаудара погибли не менее 44 человек, сообщили правозащитникм.

Авиаудары в провинции Идлиб скорее всего нанесла российская авиация, в результате налета погибли 44 человека. По данным правозащитников, это максимальное число погибших с начала года, сообщает 112 Украина.

Среди жертв налета 11 женщин и шесть детей, число погибших может увеличиться, поскольку некоторые из раненых были в критическом состоянии. 

Спасители продолжают поисковые работы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги