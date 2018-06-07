Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице Юлии Чичериной выступать перед болельщиками чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону.

Об этом певица сообщила в своем Facebook.



«Как известно, рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке», — написала она, опубликовав снимок уведомления ФИФА.

В письме говорится, что, по мнению организации, песни на военную тематику из репертуара артистки могут привлечь внимание СМИ и навредить репутации ФИФА.



В ассоциации также уточнили, что религиозные, политические и военные темы на мероприятиях ЧМ затрагивать запрещено.



Чичерина с начала конфликта на Донбассе неоднократно приезжала в «Л/ДНР» с концертами.