также в разделеОбщество
Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе 14
ГПУ: В следкоме РФ создали управление для дискредитации украинских военных 18
НАБУ обнародовало новый состав Совета общественного контроля 36
Умерла Кира Муратова 44
6 июня. Картина дня 32
На Житомирщине спали лосей, провалившихся в глину 31
Конвоиры запретили передавать Панову открытки ко дню рождения 30
Пожар в Чернобыльской зоне локализовали 27
СБУ подтвердила подлинность «списка 47» 39
«Устрашал жителей Херсонской области»: В РФ будут судить охранника Яроша 53
В ГФС заявили, что найденные у житомирского руководства деньги – их личные 49
Военный фельдшер уничтожил несколько боевиков и предотвратил захват «опорника» 44
Тука: Затопление шахт в ОРДЛО скажется на контролируемых территориях 30
За преследование журналистов в Крыму сообщили о подозрении 8 лицам 22
Балух за голодовку потерял 30 кг веса 19
СБУ задержала предпринимателя, финансировавшего боевиков 34
Суд назначил дату дебатов по делу о госизмене Януковича 32
Комитет Рады выбрал кандидатов на должность аудитора НАБУ 28

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице Юлии Чичериной выступать перед болельщиками чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону.

Об этом певица сообщила в своем Facebook.

«Как известно, рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке», — написала она, опубликовав снимок уведомления ФИФА.

В письме говорится, что, по мнению организации, песни на военную тематику из репертуара артистки могут привлечь внимание СМИ и навредить репутации ФИФА.

В ассоциации также уточнили, что религиозные, политические и военные темы на мероприятиях ЧМ затрагивать запрещено.

Чичерина с начала конфликта на Донбассе неоднократно приезжала в «Л/ДНР»  с концертами.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги