Народный депутат Виталий Куприй продает свои запросы по 5 тыс. евро за один. В интересах депутата от Радикальной партии Ляшко Сергея Рыбалки свои заявления в правоохранительные органы, он тоже пишет за деньги. Об этом стало известно после того, как в СМИ опубликовали переписку помощницы нардепа Куприя Марьяны с человеком, представляющим интересы Сергея Рыбалки.



Суть переписки сводиться к тому, что помощница Марьяна подготовит проект депутатского запроса от имени Куприя на имя генерального прокурора Украины. Расчет за это в размере 5 тыс. евро ей пообещали передать до праздников. Скорее всего, речь о Пасхе, так как именно накануне и было принято судебное решение в интересах Рибалки - о признании его потерпевшим в деле НАБУ, инициированным Куприем.



Запрос Куприя должен был «поддержать тему» признания Рыбалки потерпевшим по уголовному производству.



Как выяснили СМИ, у Куприя действительно работает помощница с именем Марьяна. Марьяна Мовчан имеет профиль в Фейсбуке, где указано, что ее место работы – Верховная рада Украины. На фото от 13 февраля 2018 года, которое Марьяна опубликовала на своей странице, она позирует вместе с депутатом Куприем.

Напомним, что НАБУ по заявлению Куприя открыло уголовное производство, в рамках которого расследует «фальсификацию дел в отношении депутата С.Рыбалки сотрудниками ГПУ». Поводом для таких обвинений в адрес Генпрокуратуры стали публичные заявления экс-сотрудника ведомства Дмитрия Суса, которого самого правоохранители подозревают в присвоении имущества и недостоверном декларировании.