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Конфискованный за долги по алиментам Ferrari выставили на продажу за 2,1 млн гривен

Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) выставило на продажу автомобиль  Ferrari за 2,1 млн гривен за долги по алиментам.

Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

Стартовая цена Ferrari 456 GT 1998 года выпуска – 2 157 659 гривен.

Долг по неуплате алиментов составляет 245 тыс. гривен.

Отмечается, что должник не платил алименты с 2016 года.

По данным СМИ, за долг по алиментам в размере 260 тысяч гривен у известного киевского бизнесмена, многодетного отца Юрия Чернецкого отобрали эксклюзивный Ferrari.
ForUm

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