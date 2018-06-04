В субботу, 2 июня, в 19:15 в Одессе на Тираспольском шоссе на пешеходном переходе автомобиль Toyota насмерть сбил женщину с ребенком, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

В результате происшествия погиб ребенок 2015 рождения. Позже в больнице от полученных в ДТП телесных повреждений умерла вторая пострадавшая - 20-летняя девушка.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

За рулем автомобиля находилась 68-летняя женщина. Ее задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.

Позже следователями было переквалифицировано уголовное производство по ч.2 на ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной женщины-водителя.