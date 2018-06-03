В Запорожье на набережной вечером 2 июня вследствие наезда автомобиля BMW погиб ребенок и женщина, сообщает УНИАН.

«Семья прогуливалась вдоль набережной магистрали по пешеходному тротуару. Как вдруг сзади на них наехала БМВ. Погиб ребенок. Женщина-пешеход скончалась в реанимации», – говорится в сообщении.

Как сообщают в соцсетях, водитель авто, который является участником уличных гонок, ехал на высокой скорости и допустил столкновение с другим автомобилем. Одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешеходов.

Второе авто скрылось с места ДТП. Водитель BMW задержан.