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В Запорожье на набережной вечером 2 июня вследствие наезда автомобиля BMW погиб ребенок и женщина, сообщает УНИАН.

«Семья прогуливалась вдоль набережной магистрали по пешеходному тротуару. Как вдруг сзади на них наехала БМВ. Погиб ребенок. Женщина-пешеход скончалась в реанимации», – говорится в сообщении.

Как сообщают в соцсетях, водитель авто, который является участником уличных гонок, ехал на высокой скорости и допустил столкновение с другим автомобилем. Одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешеходов. 

Второе авто скрылось с места ДТП. Водитель BMW задержан.

 
ForUm

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