также в разделеПроисшествия
На Одесчине в ходе конфликта на избирательном участке пострадали 13 полицейских 7
В Кривом Роге застрелили и выбросили из авто мужчину 46
Сутки на Донбассе: 33 обстрела, ранен 1 военный 19
На Луганщине в лесу нашли крупный схрон с боеприпасами 25
Боевики обстреливают мирных жителей, выезжающих из Пивденного 51
На Донбассе пытались украсть 137 метров рельсов 68
В Днипре умерли два бойца ООС, раненые на Донбассе 171
На трассе Киев-Одесса задержали подростков, бросавших камни в автомобили 88
В Кривом Роге напали на депутата горсовета 919
За сутки в Украине утонули 5 детей 47
ООС: Боевики применили артиллерию и минометы, ранены 2 военных 26
На Донетчине возле патруля ОБСЕ прогремел взрыв 22
В Луцке пьяная женщина-водитель покусала патрульного 44
В Варшаве 10 украинских студентов попали в ДТП 35
Спасатели локализовали лесной пожар на Херсонщине 38
Авиация ГосЧС не нашла признаков горения леса на Херсонщине 45
Под Хмельницким чиновник мэрии въехал в КамАЗ: 2 погибших, 5 травмированных 51
На Херсонщине выгорело уже 580 гектаров леса, лесники подозревают поджог 52

Сегодня, 2 июня, перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ «Майорское», что в районе проведения операции Объединенных сил, был обстрелян пограничный наряд, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Пограничники осуществляли доставку смен пограничных нарядов в КРП и КПВВ автомобилем «Кугуар». После того, как пограничные наряды были доставлены в места несения службы, а автомобиль возвращался в КПВВ, наемники российско-террористических групп осуществили обстрел бронемашины из стрелкового оружия.

К счастью, никто из военнослужащих не пострадал, броня защитила от пуль, которые попали в автомобиль.

В это время гражданских лиц в КРП не было, личный состав находился в блиндажах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги