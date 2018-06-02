Сегодня, 2 июня, перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ «Майорское», что в районе проведения операции Объединенных сил, был обстрелян пограничный наряд, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Пограничники осуществляли доставку смен пограничных нарядов в КРП и КПВВ автомобилем «Кугуар». После того, как пограничные наряды были доставлены в места несения службы, а автомобиль возвращался в КПВВ, наемники российско-террористических групп осуществили обстрел бронемашины из стрелкового оружия.

К счастью, никто из военнослужащих не пострадал, броня защитила от пуль, которые попали в автомобиль.

В это время гражданских лиц в КРП не было, личный состав находился в блиндажах.