также в разделеПроисшествия
В Днипре умерли два бойца ООС, раненые на Донбассе 46
На трассе Киев-Одесса задержали подростков, бросавших камни в автомобили 86
В Кривом Роге напали на депутата горсовета 749
За сутки в Украине утонули 5 детей 46
ООС: Боевики применили артиллерию и минометы, ранены 2 военных 25
На Донетчине возле патруля ОБСЕ прогремел взрыв 22
В Луцке пьяная женщина-водитель покусала патрульного 43
В Варшаве 10 украинских студентов попали в ДТП 35
Спасатели локализовали лесной пожар на Херсонщине 36
Авиация ГосЧС не нашла признаков горения леса на Херсонщине 44
Под Хмельницким чиновник мэрии въехал в КамАЗ: 2 погибших, 5 травмированных 49
На Херсонщине выгорело уже 580 гектаров леса, лесники подозревают поджог 52
Боевики 36 раз обстреляли позиции ООС, ранены 4 военных 42
В Словакии погибла студентка-украинка 50
Водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП в Венгрии, арестовали 81
Боевики обстреляли патруль СММ ОБСЕ 52
МИД: В ДТП в Будапеште пострадали 28 украинцев, 8 – получили тяжелые травмы 76
В Польше на заработках умер 23-летний чемпион Украины по мас-рестлингу 132

31 мая в 11:00 на перегоне Попасная - Деконская регионального филиала «Донецкая железная дорога» сотрудники военизированной охраны совместно с сотрудниками службы безопасности ОАО «Укрзализныця» и представителями Национальной полиции задержали группу злоумышленников из 8 человек, которые пытались украсть 137 метров погонных рельсов марки Р-65. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

На перегоне, на котором злоумышленники пытались совершить кражу, движение поездов не осуществляется с 2009 года. Воры с помощью автомобиля «Урал-длинномер», двух тракторов-экскаваторов и автомобиля «Нива», в котором находилось газорежущее оборудование, осуществляли кражу более 137 м рельсового полотна.

Кроме этого, злоумышленники украли 44 накладки, 125 подложек, 625 костылей и 108 болтов стыковых. Общая сумма ущерба, нанесенного железной дороге, составила более 326 тыс. грн.

Все злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и переданы в Попаснянский отдел полиции. Информация по данному факту внесена в единый реестр досудебных расследований. Следствие ведется.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги