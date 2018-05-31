Киевская городская государственная администрация совместно с Главным управлением столичной полиции разоблачила заместителя директора одной из столичных гимназий, который обоснованно подозревается в подделке документов, незаконном хранении боеприпасов и психотропных средств. Сейчас продолжаются следственные действия, подозреваемому избирается мера пресечения, сообщает пресс-служба КГГА.

Во время проведения следственных действий сотрудники полиции 30 мая обнаружили в служебном кабинете указанного замдиректора предметы, похожие на запал к боевой гранате, психотропные средства, устройство для отстрела резиновых пуль и боеприпасы к нему.

Также 29 мая указанный чиновник, используя заведомо подложный экземпляр распоряжения КГГА, пытался попасть в кабинет директора гимназии и взять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

Уже готовы документы об увольнении с занимаемой должности указанного лица. Также подписан приказ об увольнении за системные нарушения директора гимназии. Ситуация в гимназии находится под усиленным контролем правоохранителей и представителей КГГА. К охране гимназии также привлечены сотрудники формирования «Муниципальная стража».

Ранее, в апреле этого года, представители антикоррупционных служб КГГА провели проверку финансово-хозяйственной деятельности этой гимназии, материалы с выявленными нарушениями направлены в органы полиции для открытия уголовного производства.