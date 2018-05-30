Помощник президента Беларуси Александра Лукашенко – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко задержан при получении взятки в $200 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси.

«В поле зрения оперативных подразделений Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках», - говорится в сообщении.



В отношении Ровнейко Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.



Подозреваемый помещен в СИЗО и дает признательные показания.



В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов и участников противоправной деятельности.