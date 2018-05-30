Председатель фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера арестовали в Мадриде по запросу России в Интерпол. Об этом он написал в Twitter, опубликовав также фото из полицейского автомобиля.

«На заднем сидении автомобиля полиции Испании еду в отделение из-за ордера на арест, выданный Россией. Мне не говорят, в какое именно отделение мы едем», - сообщил Браудер.

В конце прошлого года Тверской суд столицы России Москвы во второй раз заочно приговорил главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в умышленном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более трех миллиардов рублей, передает Радио Свобода.

В 2013 году Браудера заочно приговорили в России к девяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда рублей.

Уильям Браудер был одним из инициаторов принятия в США «закона Магнитского», названного в память об умершем в российском СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.