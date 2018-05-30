Вице-маршалок Сейма Польши от радикальной партии «Кукизь15» Станислав Тишка в эфире польского телеканала tvn24 27 мая заявил, что в польских больницах умирает больше людей из-за трудоустройства менее квалифицированных медицинских работников из Украины.

В связи с этим Посольство Украины выразило обеспокоенность.

«Высказав мнение, что из-за трудоустройства якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей, господин вице-спикер превысил уровень порядочности и прибег к позорной и неприемлемой клевете на украинских граждан», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме факта распространения обычных слухов, которые не имеют ничего общего с действительностью, вопиющим является расистский характер примитивной попытки переложить вину на иностранцев.

«Такой поступок является недостойным политического деятеля, который занимает высокий пост в Сейме Республики Польша», - считают в посольстве.

Дипломаты от имени всех граждан Украины, которые работают в Польше, потребовали извинений от вице-маршала Тишки.

Также посольство обратилось к властям Польши с призывом осудить указанные высказывания, применить к их автору должное дисциплинарное наказание, а также принять меры по предотвращению распространения в публичном пространстве Польши стереотипов ксенофобского и шовинистического характера о гражданах Украины.

«Для того чтобы дополнить знания в области трудоустройства иностранцев в медицинской отрасли Польши, мы предлагаем ознакомиться со статистикой Министерства по делам семьи, труда и социальной политики РП, согласно которой в 2017 году в Польше разрешение на работу в медучреждениях получили только 297 работников из Украины, в том числе 16 врачей и только 3 медсестры и акушерки. (В 2016 году – 311, в том числе 16 врачей и 3 медсестер и акушерок). Получить работу в медицинских учреждениях Польши по специальности медсестры и других медспециальностей можно только после получения официального разрешения на выполнение такой профессии, что в случае граждан Украины предусматривает подтверждение квалификации и, прежде всего, нострификация диплома о высшем образовании», - подытожили в посольстве.