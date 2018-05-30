В среду, 30 мая, в 9:00 началось открытое рейтинговое интернет-голосование за участников Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины. Голосование продлится на сайте НАБУ по ссылке https://nabu.gov.ua/voting/ до 21:00 30 мая 2018, сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро.

К участию в голосовании допускаются граждане, проживающие на территории Украины. Один человек может проголосовать не более чем за 15 участников.

Список участников конкурса по избранию СОК при НАБУ и информация о них размещены на сайте Бюро.

Каждому избирателю для голосования отведено 15 минут. Для того чтобы сделать выбор, нужно:

перейти на страницу голосования по ссылке https://nabu.gov.ua/voting/;

нажать кнопку «Начать голосования», пройти тест и согласиться с условиями голосования;

указать электронный адрес – на него будет выслан код подтверждения, который необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;

указать номер мобильного телефона (украинский GSM-оператор), на который будет отправлено sms-сообщение с кодом. Этот код необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;

последний шаг – выбрать кандидатов, поставив отметки напротив их фамилий и нажать кнопку «Проголосовать».

Если по техническим причинам избиратель не успеет проголосовать, попытку можно повторить 5 минут спустя.

Защиту процесса голосования от внешнего вмешательства обеспечивает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, а мониторинг процесса голосования – ОО «Электронная демократия».

Напоминаем, согласно Закону «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Его задача – обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ.