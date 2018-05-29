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Товарищеский поединок сборной Украины со сборной Албании, запланированный на 3 июня во французском Эвиане, под угрозой срыва. Об этом заявил главный тренер сборной Андрей Шевченко, сообщает «Команда №1».

По его словам, причина — несоответствие стадиона в маленьком городке уровню национальных сборных. На арене отсутствуют даже зрительские места. Федерация футбола Украины направила представление в ФИФА об отмене этого матча. Федерация футбола Албании поддержала это обращение, и теперь решение за Международной футбольной ассоциацией.

Вину за возможный срыв спарринга с Албанией Андрей Шевченко возложил на непрофессиональные действия агента, занимавшегося организацией встречи.

«Товарищеский матч сборной Украины с Албанией под вопросом. Причина в том, что не удалось согласовать проведение этого матча на стадионе в швейцарской Женеве, а стадион в Эвиане, на котором предлагал провести поединок агент, ниже всякой критики. Поэтому, если не удастся в срочном порядке найти другую арену, игра, вероятнее всего, не состоится», — заявил Шевченко.

 
ForUm

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