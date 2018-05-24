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Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд посетила КПВВ «Майорск» на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.   

«Последствия вооруженной агрессии России против Украины воочию увидела госпожа президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, посетив КПВВ «Майорск». Ежедневно этот пункт пересекает до 10 тыс. человек и две тысячи автомобилей - этим КПВВ пользуются жители Донецкой и Луганской областей», – отметил он.

По словам Жебривского, Кальюлайд ознакомилась с работой КПВВ, пообщалась с людьми, пересекающими пропускной пункт, и персоналом КПВВ.

«Рассказал госпоже президенту, что в настоящее время ведем работу по обустройству КПВВ «Майорское» - за несколько сотен метров уже расчищается площадка для его переноски. На новом пункте пропуска будут улучшены условия как для работы, так и пересечения условной линии разграничения», – подчеркнул он.
ForUm

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