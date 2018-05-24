В Киеве на Крещатике состоялось открытие городка «Фестиваль чемпионов», сообщает пресс-служба КГГА.
Во время торжеств киевлянам и гостям столицы представили кубки Лиги Чемпионов УЕФА, которые вернулись в Киев после тура по украинским городам. Почетные трофеи несли Амбассадор Лиги Чемпионов УЕФА Ия Андрущак и бывший защитник итальянского «Милана», вице-чемпион мира по футболу 1998 Кафу.
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что киевляне и гости столицы снова могут прикоснуться к кубками сделать фото на память.
Он рассказал, что легендарные трофеи побывали в таких украинских городах, как Херсон, Мариуполь, Днипро, Одесса, Харьков и Львов. В частности, в Днипре, кубки завозили и в военный госпиталь.
Болельщики, которые не смогли приобрести билеты на финал 26 мая, подчеркнул мэр, смогут бесплатно посмотреть прямую трансляцию матча на большом экране на Контрактовой площади.
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