В Киеве на Крещатике состоялось открытие городка «Фестиваль чемпионов», сообщает пресс-служба КГГА.

Во время торжеств киевлянам и гостям столицы представили кубки Лиги Чемпионов УЕФА, которые вернулись в Киев после тура по украинским городам. Почетные трофеи несли Амбассадор Лиги Чемпионов УЕФА Ия Андрущак и бывший защитник итальянского «Милана», вице-чемпион мира по футболу 1998 Кафу.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что киевляне и гости столицы снова могут прикоснуться к кубками сделать фото на память.

Он рассказал, что легендарные трофеи побывали в таких украинских городах, как Херсон, Мариуполь, Днипро, Одесса, Харьков и Львов. В частности, в Днипре, кубки завозили и в военный госпиталь.

Болельщики, которые не смогли приобрести билеты на финал 26 мая, подчеркнул мэр, смогут бесплатно посмотреть прямую трансляцию матча на большом экране на Контрактовой площади.