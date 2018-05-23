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Сотрудники Госпогранслужбы встретили и оформили в столичных аэропортах две футбольные команды «Вольфсбург» и «Олимпик Лион», которые будут соревноваться 24 мая в финале Лиги Чемпионов среди женщин.

Об этом сообщает пресс-служба погранведомства.

«Пограничники заранее получили списки команд, поэтому их оформления прошло очень быстро без каких-либо задержек», - отмечается в сообщении.

Французский «Лион» прибыл сегодня в аэропорт «Киев» (Жуляны), а команду из Германии «Вольфсбург» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта встретили еще вчера вечером в аэропорту «Борисполь».

Кроме того, небольшими группами уже начали прибывать первые болельщики, гости и официальные делегации Лиги Чемпионов, их оформление происходило в пунктах пропуска «Борисполь» и «Жуляны», а также нескольких пунктах пропуска на западном участке границы.

Всего в Украину уже прибыло почти 500 человек. И хотя основным направлением прибытия фанатов на Чемпионат являются столичные аэропорты, сотрудники Госпогранслужбы готовы к их оформлению в более чем 120 пунктах пропуска.

 
ForUm

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