Служба безопасности Украины разоблачила во взяточничестве руководителя налоговой инспекции одного из районов Одесской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что налоговик организовал механизм систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды от коммерческих структур за выдачу разрешительных документов.

Оперативники спецслужбы установили факт вымогательства должностным лицом четырех с половиной тысяч гривен от представителя коммерческой структуры за предоставление документов налоговой отчетности для участия в проведении государственных закупок-тендеров.

Ранее сотрудники СБ Украины задокументировали получение первой части взятки. Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения второй части неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления возможной причастности других должностных лиц налогового органа к противоправной деятельности. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Государственной фискальной службы под процессуальным руководством прокуратуры.