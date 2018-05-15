также в разделеОбщество
Студентов из Сум отправили на практику в Крым 25
Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в РФ 25
14 мая. Картина дня 68
Минкульт Франции исправил карту с «российским» Севастополем 39
Минобразования не собирается запрещать школьные линейки 41
СБУ предотвратила похищение россиянина спецслужбами РФ 111
Порошенко примет участие в испытании Javelin 39
Минкульт Франции на карте обозначил Севастополь как территорию РФ 38
Прокуратура открыла дело из-за видео с «отрезвлением» мужчины патрульными 39
СБУ: Украинских моряков в Ливии задержали из-за махинаций с судном 36
Конкурсная комиссия утвердила 10 кандидатов в члены НКРЭКУ 33
«Buzzfeed»: Принадлежащие русским «МСЛ» и «Патриот» уберут из списка санкций? 115
В Раде предлагают запретить трансляцию матчей ЧМ-2018 71
Российский дипломат рассказал, где находятся члены экипажа «Норда» 93
Савченко назначили государственного адвоката 38
Дейдей женился во второй раз через неделю после развода 50
В полиции рассказали детали смерти Бобровника 46
Савченко заявляет, что оружие ей давал Парубий 212

После аннексии Крыма боевые дельфины, принадлежавшие Военно-морским силам ВСУ Украины и находящиеся в Севастополе, отказались подчиняться российским оккупантам, отказались от пищи и погибли от голода.

Об этом в комментарии Obozrevatel.ua рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«С животными связана очень печальная история, которую мне рассказывали», - сообщил он.

По словам Бабина, «дрессированные ВМС в Севастополе дельфины контактировали со своими тренерами через специальные свистки. Россияне получили эти свистки и все остальное специальное имущество соответствующей воинской части, но дрессированные животные отказались не только взаимодействовать с новыми российскими тренерами, но отказались от пищи и спустя какое-то время погибли».

«Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины», - подчеркнул постпред президента.

Он также рассказал о том, что по состоянию на 2018 год Военно-морскими силами ВСУ не введется никакая практическая или научно-исследовательская работа по использованию морских млекопитающих. «Военные части, которые занимались этим, вышли из оккупированного Крыма без имущества и животных», - уточнил Бабин.

В сентябре 2014 года так называемый и.о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло заявил о том, что крымский государственный океанариум, где проходят подготовку боевые дельфины, полностью переподчинен Минобороны России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги