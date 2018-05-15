После аннексии Крыма боевые дельфины, принадлежавшие Военно-морским силам ВСУ Украины и находящиеся в Севастополе, отказались подчиняться российским оккупантам, отказались от пищи и погибли от голода.

Об этом в комментарии Obozrevatel.ua рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«С животными связана очень печальная история, которую мне рассказывали», - сообщил он.

По словам Бабина, «дрессированные ВМС в Севастополе дельфины контактировали со своими тренерами через специальные свистки. Россияне получили эти свистки и все остальное специальное имущество соответствующей воинской части, но дрессированные животные отказались не только взаимодействовать с новыми российскими тренерами, но отказались от пищи и спустя какое-то время погибли».

«Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины», - подчеркнул постпред президента.

Он также рассказал о том, что по состоянию на 2018 год Военно-морскими силами ВСУ не введется никакая практическая или научно-исследовательская работа по использованию морских млекопитающих. «Военные части, которые занимались этим, вышли из оккупированного Крыма без имущества и животных», - уточнил Бабин.

В сентябре 2014 года так называемый и.о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло заявил о том, что крымский государственный океанариум, где проходят подготовку боевые дельфины, полностью переподчинен Минобороны России.