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Министерство культуры Франции на своем официальном сайте назвало оккупированный Севастополь российским городом.

На сайте ведомства опубликована карта, на которой указаны участники международной акции «Ночь музеев - 2018», с описанием музеев и адресами, сообщает УНИАН.

При этом Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого, указанный среди участников, подписан как российский. В справке указывается, что он находится по адресу: «Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация».
 
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