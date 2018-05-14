Министерство культуры Франции на своем официальном сайте назвало оккупированный Севастополь российским городом.



На сайте ведомства опубликована карта, на которой указаны участники международной акции «Ночь музеев - 2018», с описанием музеев и адресами, сообщает УНИАН.

При этом Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого, указанный среди участников, подписан как российский. В справке указывается, что он находится по адресу: «Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация».

