Сегодня, 13 мая, в Украине отмечают День матери.

В разных странах этот день выпадает на разные даты. В 85 странах мира, включая Украину, День матери отмечается во второе воскресенье мая.

Официальная история праздника берет свое начало в 1914 году в США. Именно там 8 мая впервые на государственном уровне отметили День матери. Однако идея возникла в стране еще в 1872 году. Тогда пацифистка Джулия Ворд захотела внедрить день, который бы символически объединял всех матерей в борьбе за мир. Она устраивала митинги и демонстрации, но государство так и не отреагировало на ее инициативу.

И уже в следующем веке ее эстафету подхватила Анна Джарвис. Хотя и больше по личным мотивам. Женщина в письмах в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам просила учредить праздник Дня матери в память о своей маме Мэри, которая была известной общественной деятельницей, боролась за развитие сферы здравоохранения в США и преждевременно умерла. Женщине все-таки удалось добиться своего.

В 1910 году штат Вирджиния первый признал День матери официальным праздником, а четыре года спустя президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 85 стран.

Среди украинской общины День матери впервые организовал Союз украинок Канады в 1928 году. В следующем году этот праздник отмечался уже во Львове. Инициатором торжеств была редактор еженедельника «Женская судьба» Елена Киселевская.

В 1929 году Союз украинок инициировал внедрение этого праздника в Тернопольской области.

В 1939 году праздник запретила советская власть.

10 мая 1999 года указом президента Украины было установлено, что День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.

В некоторых странах — например, в США и Австралии – на День матери прикалывают к одежде цветок гвоздики. Цветная гвоздика означает, что мама жива, а белая – что ее уже нет на этом свете.

По материалам: 112 Украина