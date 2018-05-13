Неизвестный напал с ножом на людей в центре Парижа. По данным полиции, в результате нападения как минимум один человек был убит, еще четверо получили ранения.

Нападавший был застрелен полицией в районе у парижской оперы, сообщает Русская служба ВВС.

Сразу после нападения на улице началась паника, люди прятались в кафе и ресторанах.

Мужчина, личность которого пока не установлена, напал на прохожих около 21:30 по местному времени на улице Монсиньи.

Он также попытался зайти в несколько баров и ресторанов, однако люди, спрятавшиеся внутри, не дали ему этого сделать.

Полиция сначала пыталась задержать подозреваемого при помощи электрошокеров, однако ей это не удалось. После этого прозвучали два выстрела и нападавший упал.

По данным полицейских, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

ИГ взяла на себя ответственность за нападение – об этом говорится в короткой заметке, опубликованной подконтрольным джихадистам информационным агентством Амак.

Антитеррористическое подразделение парижской полиции начало расследование нападения.

Во Франции усилены меры безопасности после серии нападений на граждан. Более 230 человек погибли в результате нападений джихадистов за последние три года.

Крупнейшее в послевоенной истории Парижа и всей Франции нападение на мирных жителей произошло в ноябре 2015 года. Тогда одновременно произошли взрывы возле стадиона «Стад де Франс», а также расстрел посетителей нескольких ресторанов и концертного зала «Батаклан».

Жертвами того нападения стали 130 человек, еще более 300 получили ранения. Происшествие было квалифицировано как теракт, после чего во Франции в четвертый раз за всю ее историю ввели режим чрезвычайного положения.