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Украинец Василий Ломаченко победил техническим нокаутом в десятом раунде венесуэльца Хорхе Линареса и завоевал чемпионский титул WBA в легком весе (до 61,2 кг).

Колоссальное преимущество соперника в антропометрии и массе (в ночь боя вес Ломаченко — 62,6 кг, Линареса — 69 кг) украинец компенсировал скоростью, подвижностью и невероятной функциональной подготовкой. 



Во 2-м раунде Ломаченко отметился отличной комбинацией — сначала обработал корпус Линареса, а затем пробил апперкотом в голову. Линарес пытался удерживать украинца на дистанции джебом, но тот здорово сокращал расстояние. 

С 4-го раунда Линарес начал собирать коллекцию предупреждений от рефери: за удары по затылку, за захват рук и за удары ниже пояса. Чемпион устал и начал замедляться, а в концовке 5-го раунда Ломаченко окончательно завладел преимуществом. 

В концовке 6-го раунда Ломаченко неожиданно пропустил правый прямой и оказался в нокдауне.

 


 

 

Попыток завершить бой досрочно Линарес не предпринимал. Несколько следующих раундов прошли преимущественно в позиционной борьбе с минимальным преимуществом украинца, а в 9-м раунде лучше был Линарес. 

В 10-м раунде бой завершился — град атак украинца и хук по корпусу опрокинул Линареса на канвас. Сил продолжить поединок у венесуэльца не осталось. 

 


 

 
ForUm

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