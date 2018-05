Украинец Василий Ломаченко победил техническим нокаутом в десятом раунде венесуэльца Хорхе Линареса и завоевал чемпионский титул WBA в легком весе (до 61,2 кг).

Колоссальное преимущество соперника в антропометрии и массе (в ночь боя вес Ломаченко — 62,6 кг, Линареса — 69 кг) украинец компенсировал скоростью, подвижностью и невероятной функциональной подготовкой.





Во 2-м раунде Ломаченко отметился отличной комбинацией — сначала обработал корпус Линареса, а затем пробил апперкотом в голову. Линарес пытался удерживать украинца на дистанции джебом, но тот здорово сокращал расстояние.



С 4-го раунда Линарес начал собирать коллекцию предупреждений от рефери: за удары по затылку, за захват рук и за удары ниже пояса. Чемпион устал и начал замедляться, а в концовке 5-го раунда Ломаченко окончательно завладел преимуществом.



В концовке 6-го раунда Ломаченко неожиданно пропустил правый прямой и оказался в нокдауне.

Lomachenko is knocked down in Round 6! He's back up as we head into Round 8 for #LinaresLoma . pic.twitter.com/ecMdXrIG8v

Попыток завершить бой досрочно Линарес не предпринимал. Несколько следующих раундов прошли преимущественно в позиционной борьбе с минимальным преимуществом украинца, а в 9-м раунде лучше был Линарес.



В 10-м раунде бой завершился — град атак украинца и хук по корпусу опрокинул Линареса на канвас. Сил продолжить поединок у венесуэльца не осталось.

Lomachenko does it!



He defeats Jorge Linares to win the WBA lightweight title and becomes the quickest boxer to win world titles in three different divisions. #LinaresLoma pic.twitter.com/YHcFSRod1k