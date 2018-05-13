Украинец Василий Ломаченко победил техническим нокаутом в десятом раунде венесуэльца Хорхе Линареса и завоевал чемпионский титул WBA в легком весе (до 61,2 кг).
Колоссальное преимущество соперника в антропометрии и массе (в ночь боя вес Ломаченко — 62,6 кг, Линареса — 69 кг) украинец компенсировал скоростью, подвижностью и невероятной функциональной подготовкой.
Во 2-м раунде Ломаченко отметился отличной комбинацией — сначала обработал корпус Линареса, а затем пробил апперкотом в голову. Линарес пытался удерживать украинца на дистанции джебом, но тот здорово сокращал расстояние.
С 4-го раунда Линарес начал собирать коллекцию предупреждений от рефери: за удары по затылку, за захват рук и за удары ниже пояса. Чемпион устал и начал замедляться, а в концовке 5-го раунда Ломаченко окончательно завладел преимуществом.
В концовке 6-го раунда Ломаченко неожиданно пропустил правый прямой и оказался в нокдауне.
Lomachenko is knocked down in Round 6!— ESPN (@espn) 13 мая 2018 г.
He's back up as we head into Round 8 for #LinaresLoma. pic.twitter.com/ecMdXrIG8v
Попыток завершить бой досрочно Линарес не предпринимал. Несколько следующих раундов прошли преимущественно в позиционной борьбе с минимальным преимуществом украинца, а в 9-м раунде лучше был Линарес.
В 10-м раунде бой завершился — град атак украинца и хук по корпусу опрокинул Линареса на канвас. Сил продолжить поединок у венесуэльца не осталось.
Lomachenko does it!— ESPN (@espn) 13 мая 2018 г.
He defeats Jorge Linares to win the WBA lightweight title and becomes the quickest boxer to win world titles in three different divisions. #LinaresLoma pic.twitter.com/YHcFSRod1k
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время