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В Украине начат сбор подписей в защиту моряка из Одессы Андрея Новичкова, которому грозит смертная казнь в Иране.   

Соответствующая петиция опубликована на сайте Президента.

«Гражданин Украины, одессит, старший помощник капитана, Андрей Александрович Новичков больше года находится в иранской тюрьме по обвинению в убийстве, которого он не совершал. Если суд шариата признает его виновным – ему грозит смертная казнь через повешение», - написал автор петиции Николай Олесов.

17 января 2017 в 08:37 на судне Arezoo, под флагом Ирана, порт приписки Qeshm произошел инцидент. Младший рядовой матрос Mohammad Bahranpoor, по национальности иранец, выпрыгнул за борт.

Свидетелем этого события стал Новичков – единственный христианин на борту судна. Он сразу же, как того требует морской кодекс, поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран украинца сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве. По мусульманским законам «умер мусульманин и кто-то за это должен ответить».

Дело Новичкова ведется на фарси (персидский язык), поэтому украинец не может ознакомиться с материалами, не понимает, в чем конкретно и на каких основаниях его обвиняют.  

Автор петиции утверждает, что иранская пресса выпускает лживые статьи о моряке.

Так, в газете «Иран» было написано, что Новичков развелся с женой во время пребывания в иранской тюрьме, в то время как он никогда не был женат. В той же статье говорится, что Новичкову пришлось бросить университет, что не соответствует действительности потому что он его давно закончил.

«Необходимо защитить жизнь гражданина Украины от неправедного и лживого суда», - призвал автор петиции.

 
ForUm

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