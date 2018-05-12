Национальный банк Украины подтвердил прогноз инфляции на 2018 год в 8,9% по итогам апреля.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«По оценкам Национального банка, отклонение фактической инфляции в апреле от прогноза является незначительным и может быть нивелировано в последующие месяцы. К тому же, монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции в соответствии с прогнозом Национального банка (8,9% г/г на конец 2018 года) и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года», - говорится в комментарии НБУ относительно уровня инфляции в апреле.

В апреле потребительская инфляция продолжила замедляться третий месяц подряд и составила 13,1% в годовом измерении (по сравнению с 13,2% в марте). Инфляция в месячном измерении снизилась с 1,1% в марте до 0,8% в апреле.