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На Донбассе на данный момент 300 человек считаются пропавшими без вести. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в ходе участия в круглом столе в Королевском институте международных дел Четем Хаус на тему: «Конфликт на Донбассе: человеческое измерение и влияние на внутреннюю политику», передает РБК-Украина.

Так, во время дискуссии Геращенко сообщила о ряде вопросов гуманитарной подгруппы ТКГ, которые остаются заблокированными, в частности введение трехстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе при участии МККК.

При этом политик сообщила, что в настоящее время более 300 человек считаются пропавшими без вести.

Также представитель гуманитарной подгруппы ТКГ отметила, что инициатива украинской стороны о передаче в рамках гуманитарной подгруппы 23 граждан РФ, осужденных за преступления против территориальной целостности Украины, для освобождения политзаключенных Кремля до сих пор остается без ответа.

Кроме того, первый вице-спикер обратила внимание участников дискуссии, что представители международных гуманитарных миссий, в том числе и МККК, не могут посетить незаконно удерживаемых украинцев ни на временно оккупированных территориях Украины, ни в России.

При этом Геращенко сообщила, что при таких условиях к заложникам и политзаключенным Кремля продолжают применять пытки.
ForUm

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