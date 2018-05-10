Незаконные вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.
По данным Госпогранслужбы, обстрел российские наемники открыли сегодня около 01:00.
«Выстрелы осуществлялись из стрелкового оружия (СВД) со стороны н.п. Горловка в направлении КПВВ и контрольного поста «Майорское», где несут службу пограничники вместе с военнослужащими Вооруженных сил», - говорится в собщении.
Пострадавших нет. Военнослужащие находились в укрытии, огонь в ответ не открывали.
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