Третейский Суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 млн долларов компенсации 18 украинским компаниям и 1 физическому лицу за потерянные активы в аннексированном Россией Крыму. Об этом говорится в сообщении телекомпании 1+1, в которую входила ТРК «Жиса», выступившая одним из истцов, передают Українські Новини.

«Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить компенсацию ряду украинских инвесторов за аннексию Крыма. В этом деле речь идет о сумме 159 млн долларов. Суд постановил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года – даты подписания Путиным указов об аннексии Крыма», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, Россия игнорировала заседания по этому делу.

Отмечается, что такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии.

«Сейчас на деньги от РФ могут рассчитывать 18 украинских компаний и одно физическое лицо, имени которого не называют. Среди них есть телерадиокомпания ТРК «Жиса», входившая в группу «1+1 медиа».

Летом 2017 года Постоянный третейский суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делам про имущественные отношения в оккупированном Россией украинском полуострове Крым. Это пыталась поставить под сомнение РФ, однако не сумела этого сделать, поэтому начала игнорировать рассмотрение дела. Третейский суд состоит из трех полномочных представителей, причем Кремль отказался выдвигать своего, поэтому его назначили в Гааге.