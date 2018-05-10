Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск договорились провести следующий юбилейный 20-й Саммит Украина - Европейский Союз летом 2018 года в Брюсселе.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, лидеры встретились во время рабочего визита Порошенко в Германию для участия в церемонии вручения премии Карла Великого.

Президент Украины проинформировал президента ЕС о ситуации на Донбассе, ходе операции Объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей. Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России.

Лидеры обсудили ход имплементации реформ в Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС.